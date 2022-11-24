Москва, 24 ноября, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Около 6 млн иностранных граждан сейчас проживают на территории России. Об этом заявила 24 ноября начальник главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова.

Ctu.customs.ru На таможне

В ходе брифинга Казакова рассказала, что на сегодняшний день в России живут порядка 6 млн иностранцев, половина из них являются трудовыми мигрантами Также среди иностранных граждан примерно 400 тысяч студентов и около 750 тысяч — оформивших документы для временного и постоянного проживания.

Как сообщало ИА REGNUM, более 80 тыс. жителей новых регионов России получили российские паспорта после воссоединения.