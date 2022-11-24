США пригласили Россию на заседание старших должностных лиц АТЭС в декабре

Москва, , 11:34 — REGNUM Российская сторона получила от Соединённых Штатов приглашение принять участие в предварительном заседании старших должностных лиц Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в декабре текущего года. Об этом 24 ноября на пресс-конференции заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России, старшее должностное лицо России в АТЭС Кирилл Барский.

Гавайи K Whiteford

«Что касается участия в мероприятиях АТЭС, ещё в конце октября мною было получено приглашение принять участие в предварительном заседании старших должностных лиц АТЭС», ― цитирует ТАСС Барского.

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Он уточнил, что США, которые после Таиланда будут председательствовать в организации, планируют провести это мероприятие на Гавайях 11 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре в Таиланде прошёл саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Основными мероприятиями саммита стали два пленарных заседания 18 и 19 ноября. Первое было посвящён теме сбалансированного, всеобъемлющего и устойчивого роста. На втором заседании участники встречи обсудили вопросы развития торговли и инвестиций.