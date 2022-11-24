В Австралии сообщили о проблемах с авиасообщением

Канберра, , 11:40 — REGNUM Задержки и отмены рейсов продолжают беспокоить путешественников по всей Австралии за несколько недель до Рождества. Некоторые теперь опасаются, что хаос в австралийских аэропортах будет продолжаться в течение длительного времени, передает телеканал Nine News.

Австралия Иван Шилов © ИА REGNUM

В авиакомпании Virgin Australia предупредили, что на расписание на прошлой неделе повлияли «погодные условия и эксплуатационные причины».

«Мы приносим искренние извинения всем гостям, чьи планы поездок были затронуты», — сказал представитель авиаперевозчика.

Ранее в своем отчете Австралийская комиссия по конкуренции и защите прав потребителей обнаружила, что стоимость внутренних авиабилетов в Австралии стремительно растет, поскольку авиакомпании сокращают число рейсов, чтобы ослабить давление.