Лидер оппозиции в Молдавии анонсировал новый антиправительственный митинг в Кишинёве

Кишинёв, , 11:37 — REGNUM Оппозиционная партия «Шор» проведёт в Кишинёве новый антиправительственный митинг. Об этом 24 ноября объявил в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) председатель партии Илан Шор.

Илан Шор Чурбан

Он сообщил, что под руководством президента республики Майи Санду жизнь в стране становится всё хуже. По мнению политика, она «захватила» генпрокуратуру и конституционный суд, поэтому нужно их «освободить». Новая акция запланирована на 28 ноября.

«Я призываю всех прийти в понедельник, в 15:00, к зданию Генеральной прокуратуры и требовать незамедлительной отставки генерального прокурора. Как только мы это получим, вы увидите, что режим Санду падет, и мы сможем провести досрочные выборы», — сказал лидер оппозиции.

Напомним, «Шор» проводит антиправительственные митинги в Кишинёве каждую неделю с 18 сентября. Также партия организует другие протестные акции почти каждый день.

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