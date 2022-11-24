Боевики ВСУ обстреляли Киевский и Кировский районы Донецка

Донецк, , 11:32 — REGNUM Боевики ВСУ обстреляли Киевский и Кировский районы Донецка, сообщили 24 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерия ВСУ Ngu.gov.ua

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 10:24 — н. п. Нетайлово — г. Донецк (Киевский р-н): выпущено 3 снаряда калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 10:28 ВСУ обстреляли из Красногоровки Кировский район Донецка, выпустив пять снарядов калибра 155 мм.