Сеул, 24 ноября 2022, 12:26 — REGNUM Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль пообещал поддержать экспорт вооружений, назвав оборонную промышленность новым двигателем роста.
Данное заявление, как сообщает Yonhap News, южнокорейский лидер сделал 24 ноября в ходе совещания по содействию экспорта продукции оборонного назначения на заводе Korea Aerospace Industries.
«Оборонная промышленность — это будущий двигатель роста страны и движущая сила высокотехнологичных отраслей, — цитирует Юн Сок Ёля издание. — Правительство будет активно поддерживать оборонную промышленность, чтобы она смогла внести вклад в национальную безопасность и стать ведущей отраслью в стране».
По данным министерства обороны, с января по сентябрь экспорт вооружений из Южной Кореи оценивается в $13 млрд.
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Известно, что в текущем году южнокорейские оборонные предприятия подписали контракты на поставку вооружения с Польшей, ОАЭ и Египтом.
«Экспорт оборонной продукции будет способствовать не только нашей безопасности, но и миру и стабильности в мире, а также укреплению солидарности с дружественными странами», — сообщил президент Южной Кореи.