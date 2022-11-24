Сеул, 24 ноября, 2022, 12:26 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль пообещал поддержать экспорт вооружений, назвав оборонную промышленность новым двигателем роста.

대한민국 대법원 Юн Сок Ёль

Данное заявление, как сообщает Yonhap News, южнокорейский лидер сделал 24 ноября в ходе совещания по содействию экспорта продукции оборонного назначения на заводе Korea Aerospace Industries.

«Оборонная промышленность — это будущий двигатель роста страны и движущая сила высокотехнологичных отраслей, — цитирует Юн Сок Ёля издание. — Правительство будет активно поддерживать оборонную промышленность, чтобы она смогла внести вклад в национальную безопасность и стать ведущей отраслью в стране».

По данным министерства обороны, с января по сентябрь экспорт вооружений из Южной Кореи оценивается в $13 млрд.

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Известно, что в текущем году южнокорейские оборонные предприятия подписали контракты на поставку вооружения с Польшей, ОАЭ и Египтом.

«Экспорт оборонной продукции будет способствовать не только нашей безопасности, но и миру и стабильности в мире, а также укреплению солидарности с дружественными странами», — сообщил президент Южной Кореи.