Париж, 24 ноября, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Министерство энергетики Франции раскритиковало «недостаточное, не отвечающее реалиям рынка» устройство, сообщает Le Figaro.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Франции

«Комиссия должна предложить рабочий текст, а не просто текст, который представляет собой политическую демонстрацию и потенциально может иметь извращенные или нулевые последствия», — заявила министр энергетики Аньес Паннье-Рунаше.

Брюссель предложил временный механизм ограничения оптовых цен на газовом рынке ЕС. Это предложение «явно недостаточно» и «не идет в правильном направлении». Мадрид будет «решительно выступать против» этого механизма на встрече европейских министров энергетики, полагая, что комиссия «услышит очень резкие вещи от подавляющего большинства министров».

Устройство, представленное Брюсселем, состоит в ограничении на один год цен ежемесячных контрактов на рынке. Он будет введен в действие автоматически, как только цены превысят 275 евро/МВтч в течение двух недель подряд, и при условии, что они будут как минимум на 58 евро выше, чем «средняя мировая цена» на сжиженный природный газ.

Как сообщало ИА REGNUM, страны-члены Европейского космического агентства должны принять решение о программах и финансировании на следующие три года.