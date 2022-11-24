Доха, 24 ноября, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Австралийского болельщика развернули обратно, поскольку при проверке на входе в стадион ему не разрешили пройти на матч Чемпионата мира (ЧМ) по футболу в Катаре из-за наличия в его сумке ЛГБТ-флага. Об этом 24 ноября сообщил телеканал Nine News.

Иван Шилов ИА REGNUM Катар

Болельщик, пожелавший остаться неназванным из соображений безопасности, рассказал журналистам, что пытался войти на стадион в Дохе.

Министр Австралии по вопросам спорта Аника Уэллс находилась тогда в Дохе и журналисты обратились к ней за комментарием по поводу произошедшего.

«Люди, которые пытаются не допустить проникновение политики в спорт, — это те, кто в настоящее время обладает властью, кто стремится сохранить эту власть в ущерб другим людям, пытающимся затем занять свое место и иметь право голоса», — сказала министр.