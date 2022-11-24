В Грузии назвали три силы, которые пытаются столкнуть страну с Россией

Тбилиси, , 11:36 — REGNUM Есть три силы, которые стараются спровоцировать вооружённый конфликт Грузии с Россией, и для этого ведут «гибридную войну». Об этом 24 ноября заявил журналистам представитель движения «Сила народа» Ираклий Кадагидзе.

Грузия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я называю нынешнюю ситуацию гибридной войной против Грузии. Я назову три силы и личности, которые этим заняты», — сказал Кадагидзе.

По его мнению, в Европарламенте такой силой является «Европейская народная партия», которая проталкивает в резолюции критику в адрес властей. В США антигрузинскую деятельность, по мнению политика, ведут некоторые бывшие и действующие чиновники. Кроме того, Кадагидзе считает, что против Грузии действует киевский режим.

Представители киевского режима неоднократно призывали Тбилиси открыть «второй фронт» России, а потом стали обвинять грузинские власти в содействии обходу антироссийских санкций. Европарламент принял ряд резолюций, где Грузию обвинили в потакании интересам России. В Госдепе США в октябре обвинили грузинские власти в «откате от демократии».

Напомним, движение «Сила народа» образовали депутаты парламента Грузии, которые перед этим вышли из правящей партии «Грузинская мечта». В организацию вошли девять депутатов, а также ряд других представителей, которые также покинули «Мечту».