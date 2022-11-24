Вынесен приговор террористу, задержанному в аэропорту Минеральных Вод

Ставрополь, , 11:29 — REGNUM В Южном окружном военном суде вынесен приговор жителю Астраханской области Джасуру Исматову. Его признали виновным в участии в террористической организации, запрещенной на территории РФ, и назначили наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием в колонии строгого режима, сообщили 24 ноября в пресс-службе управления ФСБ по Ставрополью.

Террорист M@sh

Напомним, в декабре 2021 года Исматова задержали в аэропорту Минеральных Вод при попытке вылететь в Турцию. Там он намеревался вступить в ряды террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). До этого Исматов вёл переписку с членом этой организации и предпринимал попытки выехать в Сирию для вступления в ряды НВФ.

Против задержанного было возбуждено уголовное дело о приготовлении к преступлению, участии в деятельности террористической организации, запрещенной на территории РФ, и в незаконном вооруженном формировании на территории иностранного государства.

Читайте ранее в этом сюжете: Лидер религиозных экстремистов из Адыгеи задержан в Минводах