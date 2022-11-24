Варшава, , 11:27 — REGNUM Премьер Польши Матеуш Моравецкий отправился в Словакию, где планирует провести переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Об этом 24 ноября сообщают польские СМИ.

Матеуш Моравецкий (сс) Kancelaria Premiera

«Я буду разговаривать с премьером Виктором Орбаном о том, чтобы было согласие Венгрии на как можно скорейшее вступление Финляндии и Швеции в НАТО», — рассказал Моравецкий журналистам перед вылетом.

Он выразил надежду, что «убеждение будет эффективным», подчеркнув, что это важно для интересов Польши.

В Словакии пройдёт саммит Вышеградской группы, в котором примут участие лидеры Польши, Венгрии, Чехии.