Лавров назвал БРИКС отвечающим реалиям XXI века образцом подлинной многосторонней дипломатии

Москва, , 11:27 — REGNUM Межгосударственное объединение БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) является образцом подлинной многосторонней дипломатии, который отвечает реалиям XXI века. Об этом 24 ноября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в своём видеоприветствии к участникам IV международного муниципального форума стран БРИКС+.

Сергей Лавров Пресс-служба МИД РФ

Как указал глава МИД РФ, заинтересованность ряда стран в развитии разнопланового сотрудничества работа БРИКС неудивительна, так как работа в рамках объединения строится на принципах равноправия, взаимного уважения, справедливости.

«БРИКС олицетворяет синергию культур и цивилизаций, представляющих различные регионы планеты. Эта международная структура — образец подлинной многосторонней дипломатии, отвечающей реалиям XXI века», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября замглавы МИД России Михаил Богданов заявил, что Россия приветствует желание Алжира присоединиться к БРИКС.