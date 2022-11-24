Москва, 24 ноября, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Отказаться от страховой пенсионной системы и перейти к прямому бюджетному финансированию предложил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов, передает корреспондент ИА REGNUM 24 ноября.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

«Мы категорично требуем отказаться от страховой системы и перейти к прямому бюджетному финансированию, чтобы увеличить пенсии и поставить их в зависимость от трех понятных критериев — стаж, зарплата и условия труда — и, конечно, индексировать в равной степени для всех пенсионеров, как это по нашей инициативе записано в Конституции страны», — заявил Миронов.

Он обратил внимание на то, что российское «пенсионное страхование так подло устроено, что, в целом ограничивая размер пенсий, оно в принципе не предполагает пенсионного обеспечения работающих, вот чиновники и смотрят на него как на милостыню».

Ранее в ПФР заявили о том, что возврат индексации пенсий работающим гражданам снизит уровень обеспечения неработающих и потребует дополнительных расходов бюджета в размере 0,5 трлн рублей.

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