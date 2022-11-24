Путин направил приветствие участникам Международного филологического форума памяти Вербицкой

Москва, , 11:24 — REGNUM Сегодня, 24 ноября, президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам Международного филологического форума памяти академика РАО Л. А. Вербицкой, сообщается на сайте Кремля.

Русский язык Иван Шилов © ИА REGNUM

Президент подчеркнул, что Людмила Алексеевна Вербицкая считала своим истинным призванием заботу о сбережении русского языка, всегда твёрдо отстаивала великие идеалы и ценности отечественной культуры.

«Надеюсь, что и вы будете направлять усилия на популяризацию русского языка в школах и вузах. Ведь русский язык и литература определяют чувство личной сопричастности к судьбе Родины», — отметил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, обновление правил русского языка связано с появлением слов, которые начали использовать в последние годы, заявил главред портала «Грамота. ру» Владимир Пахомов.

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