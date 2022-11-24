Москва, 24 ноября, 2022, 11:24 — ИА Регнум. Сегодня, 24 ноября, президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам Международного филологического форума памяти академика РАО Л. А. Вербицкой, сообщается на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Русский язык

Президент подчеркнул, что Людмила Алексеевна Вербицкая считала своим истинным призванием заботу о сбережении русского языка, всегда твёрдо отстаивала великие идеалы и ценности отечественной культуры.

«Надеюсь, что и вы будете направлять усилия на популяризацию русского языка в школах и вузах. Ведь русский язык и литература определяют чувство личной сопричастности к судьбе Родины», — отметил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, обновление правил русского языка связано с появлением слов, которые начали использовать в последние годы, заявил главред портала «Грамота. ру» Владимир Пахомов.

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