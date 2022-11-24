Москва, 24 ноября, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Работу над законом о федеральном бюджете на 2023–2025 годы депутаты и правительство вели совместно, тщательно анализируя каждую статью расходов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 ноября, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

Госдума приняла в третьем чтении федеральный бюджет на 2023–2025 годы. За проголосовали 320 депутатов, против — 79.

«С принятием закона работа над ним не закончится. Вместе с третьим чтением Государственная дума приняла постановление, где обозначила задачи, решение которых необходимо найти в ходе исполнения бюджета. В первую очередь, мы предлагаем правительству совместно с комитетом Госдумы по бюджету и Счетной палатой проанализировать, насколько эффективно реализуется программа развития территорий с низким уровнем социально-экономического развития, и на основе этого анализа представить предложения по расширению программы на регионы, в которых социально-экономическая ситуации существенно ухудшилась, а также приграничные регионы, границы которых сопряжены с территориями иностранных государств, совершающих в отношении нашей страны, российских организаций и граждан недружественные действия», — сказал Володин.

Он отметил, что парламентарии настаивают на том, чтобы все предусмотренные в федеральном бюджете межбюджетные трансферты были доведены до регионов в максимально короткие сроки.

«В ходе работы над бюджетом мы нашли средства, чтобы обеспечить финансирование региональных проектов по развитию городского наземного электрического транспорта, строительству и ремонту автомобильных дорог регионального и местного значения, по модернизации коммунальной инфраструктуры и переселению граждан из аварийного жилищного фонда. И теперь крайне важно, чтобы средства как можно скорее дошли до получателей и регионы могли уже в самом начале следующего года приступить к реализации этих проектов», — пояснил спикер Госдумы.