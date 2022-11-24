Politico: Запад все глубже залезает в свои запасы артиллерийских боеприпасов ради Киева

Вашингтон, , 11:20 — REGNUM Страны Запада все глубже залезают в свои запасы артиллерийских боеприпасов с учетом существенного их расхода ВСУ, пишет американское издание Politico.

РСЗ «Ураган» на вооружении киевской армии (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«Запад… все глубже залезает в запасы артиллерийских боеприпасов, поскольку [боевики ВСУ] осуществляют от 5 до 6 тысяч залпов по укрепленным позициям РФ на юге», — пишет издание.

Отмечается, что правительства стран Запада «от Оттавы до Осло» пытаются как можно сильнее ускорить приобретение и производство нового оружия, запасы которого истощаются из-за конфликта на территории б. УССР.

Кроме того, западные страны сейчас ищут способы нарастить свое производство противотанковых вооружений и новых средств ПВО.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что силы противовоздушной обороны Киева ответственны за разрушение жилых домов и жертвы среди мирного населения на территории б. УССР.

Читайте также: Небензя обвинил киевский режим в разрушениях и жертвах среди мирных граждан