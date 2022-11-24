Вашингтон, 24 ноября 2022, 11:20 — REGNUM Страны Запада все глубже залезают в свои запасы артиллерийских боеприпасов с учетом существенного их расхода ВСУ, пишет американское издание Politico.

РСЗ «Ураган» на вооружении киевской армии
РСЗ «Ураган» на вооружении киевской армии
(сс) Ministry of Defense of Ukraine
«Запад… все глубже залезает в запасы артиллерийских боеприпасов, поскольку [боевики ВСУ] осуществляют от 5 до 6 тысяч залпов по укрепленным позициям РФ на юге», — пишет издание.

Отмечается, что правительства стран Запада «от Оттавы до Осло» пытаются как можно сильнее ускорить приобретение и производство нового оружия, запасы которого истощаются из-за конфликта на территории б. УССР.

Кроме того, западные страны сейчас ищут способы нарастить свое производство противотанковых вооружений и новых средств ПВО.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что силы противовоздушной обороны Киева ответственны за разрушение жилых домов и жертвы среди мирного населения на территории б. УССР.

Читайте также: Небензя обвинил киевский режим в разрушениях и жертвах среди мирных граждан