Politico: Запад все глубже «влезает» в запасы вооружений ради Киева
Politico: Запад все глубже залезает в свои запасы артиллерийских боеприпасов ради Киева
Вашингтон, 24 ноября, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Страны Запада всё глубже залезают в свои запасы артиллерийских боеприпасов с учетом существенного их расхода ВСУ, пишет американское издание Politico.
Отмечается, что правительства стран Запада «от Оттавы до Осло» пытаются как можно сильнее ускорить приобретение и производство нового оружия, запасы которого истощаются из-за конфликта на территории б. УССР.
Кроме того, западные страны сейчас ищут способы нарастить свое производство противотанковых вооружений и новых средств ПВО.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что силы противовоздушной обороны Киева ответственны за разрушение жилых домов и жертвы среди мирного населения на территории б. УССР.
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