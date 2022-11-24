В столице Болгарии задержан фургон с 10 мигрантами

София, , 11:19 — REGNUM В результате спецоперации патрульной полиции в районе кольцевой автодороги в столице Болгарии Софии был задержан микроавтобус, перевозивший 10 нелегальных мигрантов. Об этом 24 ноября сообщает БТВ.

Мигранты Иван Шилов © ИА REGNUM

По предварительным данным, водитель соответствующего транспортного средства проигнорировал требование правоохранителей остановиться и попытался уйти от погони по шоссе «Тракия». Согласно некоторой информации, машину удалось остановить после предупредительных выстрелов.

Все находившиеся в салоне нелегалы являются выходцами из Сирии, ранее незаконно пересекшими турецко-болгарскую границу.

Напомним, правительство Болгарии объявило о реализации крупной программы по защите государственной границы от проникновения мигрантов. Всего с начала 2022-го года в стране было задержано более 30 тыс. нелегалов.