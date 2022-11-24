София, 24 ноября, 2022, 11:19 — ИА Регнум. В результате спецоперации патрульной полиции в районе кольцевой автодороги в столице Болгарии Софии был задержан микроавтобус, перевозивший 10 нелегальных мигрантов. Об этом 24 ноября сообщает БТВ.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

По предварительным данным, водитель соответствующего транспортного средства проигнорировал требование правоохранителей остановиться и попытался уйти от погони по шоссе «Тракия». Согласно некоторой информации, машину удалось остановить после предупредительных выстрелов.

Все находившиеся в салоне нелегалы являются выходцами из Сирии, ранее незаконно пересекшими турецко-болгарскую границу.

Напомним, правительство Болгарии объявило о реализации крупной программы по защите государственной границы от проникновения мигрантов. Всего с начала 2022-го года в стране было задержано более 30 тыс. нелегалов.