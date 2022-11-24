Краматорск, ДНР, 24 ноября, 2022, 11:18 — ИА Регнум. Киевские войска попали в жилой дом ракетой AGM-88 HARM, сообщает американская газета The New York Times.

Gpo.gov Крылатая ракета AGM-158B

Инцидент произошёл 26 сентября 2022 года. В статье говорится, что киевские войска, выпустившие американскую ракету AGM-88 HARM, промахнулись и попали в жилой дом в оккупированном городе Краматорске Донецкой Народной Республики.

В результате удара пострадали три мирных жителя.