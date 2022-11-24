Киев, 24 ноября, 2022, 11:17 — ИА Регнум. Мужчина, который помогал в вывозе жителей Херсона на левый берег, был задержан спецслужбой киевского террористического режима (СБУ). Об этом 24 ноября сообщает пресс-служба СБУ в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Киевский режим

Отмечается, что был задержан владелец лодок, помогавший местным жителям эвакуироваться на левый берег из Херсона.

Также утверждается, что мужчина якобы переправлял сотрудников ФСБ РФ, а до того передал военным Вооружённых сил (ВС) РФ до шести плавательных средств вместимостью до 30 человек.

При этом добавляется, что оставшемуся в Херсоне мужчине угрожает до 12 лет лишения свободы за якобы «пособничество государству-агрессору».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что боевики ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Пантелеймоновку.