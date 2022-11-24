Ереван, 24 ноября, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Премьер Армении Никол Пашинян заявил о планах восстановления железной дороги между республикой и Азербайджаном, сообщают 24 ноября СМИ Армении.

Euronews.com Никол Пашинян

По словам Пашиняна, на переговорах, которые состоялись в среду, 23 ноября, президент России Владимир Путин поддержал идею восстановления железной дороги между Арменией и Азербайджаном.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2022 года объем экспорта из Армении в Россию увеличился на 80%, заявил Никол Пашинян.