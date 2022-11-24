Лаврентьев не исключил снятия Турций ограничений на полёты России в Сирии в ближайшее время

Москва, , 11:06 — REGNUM Ограничения, которые Турция ранее ввела на пролёты российской авиации в Сирию, в скором времени могут быть сняты. Об этом сообщил специальный представитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я думаю, что этот вопрос решаемый ― дело времени. Отношения между нашими странами остаются на очень высоком, хорошем уровне», ― подчеркнул в беседе с РИА Новости дипломат.

По его словам, лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган тесно контактируют, созваниваясь практически каждые две недели. При этом он подчеркнул, что Анкара не выдвигает никаких условий.

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Лаврентьев считает, что из-за политизации сирийского досье власти Турции были вынуждены принять такие решения под определённым давлением со стороны Запада.

«Мы считаем, что этот барьер носит временный характер и создан он искусственно. Я думаю, что он будет преодолен в ближайшее время», ― отметил спецпредставитель российского лидера по Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля Турция закрыла воздушное пространство для российских военных и гражданских самолётов, следующих в Сирию.