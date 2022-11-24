Боевики ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Пантелеймоновку
Киевские каратели обстреляли Донецк, Макеевку и Пантелеймоновку
Донецк,
24 ноября 2022, 11:05 — REGNUM Боевики ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Пантелеймоновку, сообщили 24 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).
«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 10:00 (совпадает с мск) — н. п. Орловка — н. п. Макеевка (Кировский, Червоногвардейский р-н): выпущено 5 снарядов калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.
В 10:00 из Новгородского ВСУ обстреляли Пантелеймоновку, выпустив шесть снарядов калибра 152 мм, а в 10:22 — из Нетайлово ВСУ обстреляли Куйбышевский и Кировский районы Донецка, выпустив четыре снаряда калибра 155 мм.
История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.