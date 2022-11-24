Будапешт, 24 ноября, 2022, 11:02 — ИА Регнум. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подписал распоряжение о выделении киевскому режиму финансовой помощи. Документ опубликован в вестнике официальной информации правительства Венгрии.

Elekes Andor Виктор Орбан

Согласно тексту распоряжения, в 2023 году Венгрия из своего бюджета выделит 187 млн евро в качестве финансовой помощи киевскому режиму.

Как сообщало ИА REGNUM, страны Евросоюза не согласовали потолок цен на российскую нефть. Польша предложила снизить максимальный уровень до 30 долларов за баррель.