Ханты-Мансийск, 24 ноября, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Биатлонист Карим Халили стал победителем в спринтерской гонке на первом этапе Кубка России — 2022/23. Он прошёл дистанцию 10 км за 25 минут 18,8 секунды, не допустив ни одного промаха.

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Второе место занял Александр Логинов, который отстал от победителя на 18,6 секунды. Замкнул тройку Пётр Пащенко, отставший на 30,8 секунды.

Первый этап Кубка России по биатлону сезона 2022/23 проходит в Ханты-Мансийске.