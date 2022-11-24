Москва, 24 ноября 2022, 11:01 — REGNUM Большинство жителей России 85% одобряют инициативу сделать 31 декабря официальным выходным днём навсегда. Об этом свидетельствуют данные опроса рекрутингового агентства Superjob.ru.
Сторонников больше среди женщин, чем среди мужчин — 89% против 78%. Среди жителей мегаполисов продления новогодних каникул за счет 31 декабря больше всего хотят в Волгограде и Краснодаре (по 91%), Казани (90%), Челябинске и Самаре (по 89%).
Не одобряют объявление 31 декабря выходным днём 6% опрошенных, «новогодние каникулы в России и так слишком длинные».
Опрос проведён 21–23 ноября 2022 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 390 населенных пунктах.
Как сообщало ИА REGNUM, подавляющее большинство жителей России (81%) хотят, чтобы последний день уходящего года 31 декабря стал официальным выходным днём.
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