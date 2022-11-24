Рим, , 10:55 — REGNUM Власти Италии считает необходимым добиться условий, при которых Киев мог бы оказаться за столом переговоров о мире. Об этом сообщил министр иностранных дел, вице-премьер Италии Антонио Таяни.

Антонио Таяни PromotingEnterprise

В интервью газете Corriere della Sera он рассказал, что в скором будущем обсудит эту тему с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом.

«Наша цель — позволить [киевскому режиму] сесть за стол мира. В ближайшие дни я обсужу ситуацию с генеральным секретарем НАТО Столтенбергом», — сказал вице-премьер.