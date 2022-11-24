Рим, 24 ноября, 2022, 11:05 — ИА Регнум. У киевского режима должна появиться возможность приступить к мирным переговорам, заявил министр иностранных дел Италии, вице-премьер Антонио Таяни в опубликованном 24 ноября интервью газете Corriere della Sera.

(сс) European People's Party Антонио Таяни

«Наша цель — позволить [Киеву] сесть за стол мира», — сказал Таяни.

Он отметил, что в ближайшие дни будет говорить об этом с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший премьер-министр Италии и лидер «Движения «5 звезд» Джузеппе Конте раскритиковал резолюцию о признании России «страной-спонсором терроризма», которую принял 23 ноября Европарламент.

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