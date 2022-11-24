Нью-Йорк, США, , 10:50 — REGNUM Российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 24 ноября сообщает пресс-служба лиги.

Илья Сорокин Алексей Колчин © ИА REGNUM

Сорокин сыграл «на ноль» в матче с «Эдмонтон Ойлерз» (3:0), отразив 49 бросков по своим воротам. Он провёл второй «сухой» матч в текущем сезоне.

Второй звездой стал нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Тимо Майер, который сделал хет-трик в матче с «Сиэтл Кракен» (5:8).

Третьей звездой стал голкипер «Аризоны Койотс» Карел Веймелка, сыгравший «на ноль» во встрече с «Каролиной Харрикейнз» (4:0).

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