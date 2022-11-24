В ДНР сообщили, что жители Мариуполя получили ещё 500 квартир в новых домах

Донецк, , 10:50 — REGNUM Власти Мариуполя выдали жителям города еще 500 ордеров на квартиры в новых домах взамен поврежденного или уничтоженного во время боевых действий жилья. Об этом 24 ноября сообщил премьер-министр Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко.

Мариуполь Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Жители, которые лишились своих домов в результате военных действий со стороны [Киева], продолжают обживаться в новостройках. На сегодняшний день ордера на новые современные квартиры в Мариуполе получили 500 человек», — написал он в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель правительства России Марат Хуснуллин отметил, что рассчитанный на три года план восстановления Мариуполя можно выполнить за два года.

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