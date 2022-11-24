Жители Мариуполя получили ещё 500 квартир в новых домах
В ДНР сообщили, что жители Мариуполя получили ещё 500 квартир в новых домах
Донецк,
24 ноября 2022, 10:50 — REGNUM Власти Мариуполя выдали жителям города еще 500 ордеров на квартиры в новых домах взамен поврежденного или уничтоженного во время боевых действий жилья. Об этом 24 ноября сообщил премьер-министр Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко.
Мариуполь
Иван Шилов (с) ИА REGNUM
«Жители, которые лишились своих домов в результате военных действий со стороны [Киева], продолжают обживаться в новостройках. На сегодняшний день ордера на новые современные квартиры в Мариуполе получили 500 человек», — написал он в телеграм-канале.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель правительства России Марат Хуснуллин отметил, что рассчитанный на три года план восстановления Мариуполя можно выполнить за два года.
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История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.