Санкт-Петербург, 24 ноября, 2022, 10:46 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета Росси Александр Бастрыкин поручил разобраться с информацией о сносе памятника в Санкт-Петербурге, сообщает 24 ноября пресс-служба СК России.

Kremlin.ru Александр Бастрыкин

Ранее жители Санкт-Петербурга опубликовали обращение к руководству Следственного комитета, в котором рассказали о действиях должностных лиц по сносу памятника героям совхоза Ручьи, погибшим во время блокады Ленинграда. По их словам, на месте монумента планируется построить новый жилой комплекс.

Бастрыкин поручил и. о. руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Марине Парастаевой «выяснить все обстоятельства и представить доклад по ситуации», рассказали в пресс-службе.