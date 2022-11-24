Госдума может ввести обязательную стерилизацию и чипирование домашних животных

Москва, , 10:45 — REGNUM Пакет законопроектов, направленный на снижение численности бездомных животных, внесло в Госдуму заксобрание Башкирии, передает корреспондент ИА REGNUM 24 ноября.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Прежде всего, парламентарии предлагают ввести обязательную стерилизацию всех домашних животных. Перечень случаев, при которых требование об обязательной стерилизации (кастрации) домашних животных не применяется, устанавливается уполномоченным правительством РФ федеральным органом исполнительной власти, следует из документа.

Еще один законопроект предполагает уничтожение бездомных собак за пределами населенных пунктов. Речь идет о собаках, которые наносят ущерб объектам охоты и диким животным.

Третий законопроект вводит обязательное «чипирование» — маркирование и учет всех домашних животных, например, собак и кошек. Речь не идет о сельскохозяйственных животных, они уже подлежат маркировке.

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