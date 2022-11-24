Сиэтл, США, , 10:45 — REGNUM «Сиэтл Кракен» одержал победу над «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 8:5.

Александр Барабанов в составе сборной России Андрей Пронин © ИА REGNUM

В составе «Сиэтла» дубль оформил нападающий Джейден Шварц. Ещё по шайбе забросили Андре Бураковски, Винс Данн, Райан Донато, Джейми Олексяк, Оливер Бьёркстранд и Мэтти Бенирс.

В составе «Сан-Хосе» хет-триком отметился нападающий Тимо Майер. Также отличились Логан Кутюр и российский форвард Александр Барабанов.

На сегодняшний день «Сиэтл» занимает третье место в Западной конференции НХЛ, на счету команды 25 очков. «Сан-Хосе» идёт на 13-м месте в Западной конференции с 17 очками.

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