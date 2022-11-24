Анкара, 24 ноября 2022, 10:44 — REGNUM Время в пути между Анкарой и Стамбулом может сократиться более чем в три с половиной раза. Этого позволит достичь проект строительства линии для высокоскоростных поездов, который готовит правительство Турции. Об этом сообщает газета Star.

Скоростной поезд
Скоростной поезд
(сс) Rob Dammers

«Гигантский проект позволит сократить время в пути между двумя городами, которое в настоящее время составляет около пяти часов, до 80 минут. Пропускная способность линии составит 240 тысяч пассажиров в день», ― уточняется в материале издания.

Отмечается, что подготовка проекта идёт полным ходом в рамках концепции «Век Турции», объявленной президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом. Министерство транспорта и инфраструктуры начало технико-экономическое обоснование линии, которая переведёт Турцию в «другую лигу в сфере транспорта». После проведения исследований станут известны такие детали, как маршрут, способ строительства и время закладки фундамента.

Всего в рамках проекта, по оценкам, предстоит построить около 70 туннелей и порядка 40 виадуков. После завершения строительства линия сможет перевозить 240 тысяч пассажиров в день и 88 миллионов пассажиров в год. Скорость движения поездов по новой линии достигнет 350 километров.