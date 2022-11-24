Анкара, 24 ноября, 2022, 10:44 — ИА Регнум. Время в пути между Анкарой и Стамбулом может сократиться более чем в три с половиной раза. Этого позволит достичь проект строительства линии для высокоскоростных поездов, который готовит правительство Турции. Об этом сообщает газета Star.

(сс) Rob Dammers Скоростной поезд

«Гигантский проект позволит сократить время в пути между двумя городами, которое в настоящее время составляет около пяти часов, до 80 минут. Пропускная способность линии составит 240 тысяч пассажиров в день», ― уточняется в материале издания.

Отмечается, что подготовка проекта идёт полным ходом в рамках концепции «Век Турции», объявленной президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом. Министерство транспорта и инфраструктуры начало технико-экономическое обоснование линии, которая переведёт Турцию в «другую лигу в сфере транспорта». После проведения исследований станут известны такие детали, как маршрут, способ строительства и время закладки фундамента.

Всего в рамках проекта, по оценкам, предстоит построить около 70 туннелей и порядка 40 виадуков. После завершения строительства линия сможет перевозить 240 тысяч пассажиров в день и 88 миллионов пассажиров в год. Скорость движения поездов по новой линии достигнет 350 километров.