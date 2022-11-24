ФАС отменила в декабре индексацию цен на удобрения
В ФАС рекомендовали производителям удобрений не увеличивать внутренние цены в декабре
Москва,
24 ноября 2022, 10:41 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила производителям удобрений обновленные рекомендации в связи с тем, что в декабре в России отменена индексация цен на серу, азотные и азотосодержащие удобрения. Об этом 24 ноября сообщает пресс-служба ведомства.
Минеральные удобрения
Александр Погожев © ИА REGNUM
«В декабре не будет индексации цен на серу, азотные и азотосодержащие удобрения. Служба утвердила приказы и направила их крупнейшим производителям минеральных удобрений и в «Газпром газонефтепродукт холдинг"», — говорится в сообщении.
Также уточняется, что производителям удобрений дана рекомендация не увеличивать цены на свою продукцию в декабре для того, чтобы сохранить доступность удобрений для российских аграриев.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон рассказала, что потолок цен на российскую нефть не был согласован 23 ноября.
История вопроса
После государственного переворота в Киеве и референдума о вхождении Крыма в состав России в 2014 году США, Евросоюз и ряд других стран начали вводить антироссийские санкции, касающиеся как конкретных граждан Российской Федерации, так и компаний. С годами страны Запада только усиливали антироссийские санкции, ища для этого новые поводы. Так, власти США обвинили Россию во вмешательстве в американские выборы и, хотя обвинения так и не получили подтверждения, ввели новые санкции. Также Россию обвиняли на Западе в кибератаках и вводили за это санкции. После инцидента с бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалем, который якобы был отравлен российскими агентами (подтверждения этому так и не были найдены), был введен очередной пакет санкций против России.
Российские власти как могли отвечали на санкции со стороны Запада. Наиболее жесткие контрмеры - это эмбарго на поставки продовольственных товаров из тех стран, которые ввели санкции против РФ. Также Россия стала запрещать въезд на свою территорию ряду официальных лиц США, Канады, Японии и Евросоюза.