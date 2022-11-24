Москва, 24 ноября, 2022, 10:41 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила производителям удобрений обновленные рекомендации в связи с тем, что в декабре в России отменена индексация цен на серу, азотные и азотосодержащие удобрения. Об этом 24 ноября сообщает пресс-служба ведомства.

Александр Погожев ИА REGNUM Минеральные удобрения

«В декабре не будет индексации цен на серу, азотные и азотосодержащие удобрения. Служба утвердила приказы и направила их крупнейшим производителям минеральных удобрений и в «Газпром газонефтепродукт холдинг"», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что производителям удобрений дана рекомендация не увеличивать цены на свою продукцию в декабре для того, чтобы сохранить доступность удобрений для российских аграриев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон рассказала, что потолок цен на российскую нефть не был согласован 23 ноября.