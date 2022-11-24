Даллас, США, 24 ноября, 2022, 10:38 — ИА Регнум. «Даллас Старз» одержал победу над «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 6:4.

(сс) China Wong / AHL Денис Гурьянов в составе хоккейного клуба «Даллас Старз»

В составе «Далласа» дубль оформил нападающий Джейсон Робертсон. Ещё по шайбе забросили Джейми Бенн, Мэйсон Марчмент, Тай Делландреа и Радек Факса. Российский форвард Денис Гурьянов отдал одну результативную передачу.

В составе «Чикаго» точными бросками отметились защитники Сет Джонс, Коннор Мёрфи и нападающие Андреас Атанасиу и Макс Доми.

На сегодняшний день «Даллас» занимает 14-е место в Восточной конференции НХЛ, на счету команды 18 очков. «Чикаго» идёт на восьмом месте в Западной конференции с 20 очками.

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