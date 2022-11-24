Госдума приняла бюджет Фонда обязательного медицинского страхования на 2023–2025 годы

Москва, , 11:28 — REGNUM Госдума приняла в итоговом, третьем чтении бюджет Фонда обязательного медицинского страхования, передает корреспондент ИА REGNUM 24 ноября.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Доходы бюджета фонда в 2023 году составят 3,135 трлн рублей, в 2024 году — 3,366 трлн рублей, в 2025 году — 3,591 трлн рублей. Расходы предусмотрены в 2023 году в размере 3,219 трлн рублей, в 2024 году — 3,433 трлн рублей, в 2025 году — 3,612 трлн рублей.

В документе предусмотрено финансовое обеспечение оказания медпомощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения и увеличение предельного значения коэффициента ценовой дифференциации бюджетных услуг для Якутии Камчатского края, Магаданской области, Чукотского автономного округа и Ненецкого автономного округа с 5,5 до 6,5. Эта мера обеспечит увеличение размера субвенции для указанных регионов в 2023 году на 4,6 млрд рублей, в 2024 году — на 4,9 млрд рублей, в 2025 году — на 5,2 млрд рублей.

Для выполнения послания президента России объем субвенции предусматривает мероприятия по медицинской реабилитации застрахованных лиц, перенесших COVID-19, которые учтены в проекте программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. С учетом эпидемиологической ситуации на эти цели в 2023–2025 годах предусматривается на 2023 и 2024 годы по 10 млрд рублей, на 2025 год — 10,4 млрд рублей. Указанные расходы предусмотрены за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету фонда.

На финансовое обеспечение специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, включенной в базовую программу ОМС, оказываемой федеральными медицинскими организациями, запланировано на 2023 году 163,6 млрд рублей, на 2024 год — 172,6 млрд рублей, на 2025 год — 182,1 млрд рублей.

В рамках демографической политики в 2023–2025 годах планируется предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета ФОМС бюджету Социального фонда РФ на оплату медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовой период, а также проведение профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни в 2023 году — 15,2 млрд рублей, в 2024 году — 15,3 млрд рублей, в 2025 году — 15,1 млрд рублей с учетом прогнозируемого уровня рождаемости.

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