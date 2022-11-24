Буффало, США, 24 ноября, 2022, 10:32 — ИА Регнум. «Баффало Сэйбрз» одержала победу над «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 6:2.

(сс) Sarah Connors «Сент-Луис Блюз»

В составе «Баффало» по дублю оформили нападающие Джефф Скиннер и Джек Куинн. Ещё по шайбе забросили форварды Дилан Козенс и Виктор Олофссон.

В составе «Сент-Луиса» точными бросками отметились российский форвард Павел Бучневич, а также Брэйден Шенн после паса Ивана Барбашёва.

На сегодняшний день «Баффало» занимает 14-е место в Восточной конференции НХЛ, на счету команды 18 очков. «Сент-Луис» идёт на восьмом месте в Западной конференции с 20 очками.

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