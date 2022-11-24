В Москве арестовали трёх подозреваемых в подготовке теракта жителей б. УССР
Суд в Москве арестовал трёх подозреваемых в подготовке теракта жителей территории б. УССР
Москва, 24 ноября, 2022, 10:32 — ИА Регнум. Три жителя территории б. УССР — двое мужчин и одна женщина, которые подозреваются в подготовке теракта и незаконном хранении оружия, арестованы Лефортовским судом Москвы. Об этом 24 ноября сообщили в пресс-службе суда.
«Постановлением Лефортовского районного суда г. Москвы от 23 ноября 2022 года в отношении Акуловой Янины Петровны, Жуковского Антона Николаевича, Сергеева Дмитрия Сергеевича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 23 января 2023 года», — приводит слова представителя пресс-службы ТАСС.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Восточный окружной военный суд приговорил жителей Сибири Уралбека Шакарова и Шерзода Кулдашева к лишению свободы за перевод денег террористам из «Катиба Таухид валь-Джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).