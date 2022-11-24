Луганск, , 10:28 — REGNUM За прошедшие 24 часа войска Луганской Народной Республики (ЛНР) уничтожили до 85 киевских боевиков. Об этом 24 ноября сообщил официальный представитель Народной милиции (НМ) ЛНР Иван Филипоненко.

Флаг ЛНР Цуканов М.В

«За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понёс большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 85 человек личного состава», — приводит его слова пресс-служба НМ ЛНР в своём телеграм-канале.

Кроме того, Филипоненко добавил, что киевские боевики за это же время потеряли пять бронетранспортёров, два танка, три артиллерийские установки и восемь единиц автомобильной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что киевские каратели нанесли удары из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по центру Стаханова в Луганской Народной Республике.