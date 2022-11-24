Войска ЛНР за сутки уничтожили до 85 киевских боевиков
Луганск, 24 ноября, 2022, 10:28 — ИА Регнум. За прошедшие 24 часа войска Луганской Народной Республики (ЛНР) уничтожили до 85 киевских боевиков. Об этом 24 ноября сообщил официальный представитель Народной милиции (НМ) ЛНР Иван Филипоненко.
«За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понёс большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 85 человек личного состава», — приводит его слова пресс-служба НМ ЛНР в своём телеграм-канале.
Кроме того, Филипоненко добавил, что киевские боевики за это же время потеряли пять бронетранспортёров, два танка, три артиллерийские установки и восемь единиц автомобильной техники.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что киевские каратели нанесли удары из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по центру Стаханова в Луганской Народной Республике.