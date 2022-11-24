Москва, 24 ноября, 2022, 10:27 — ИА Регнум. Законопроект, предполагающий расширение перечня лиц, имеющих преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата работников, внесло в Госдуму заксобрание Башкирии, передает корреспондент ИА REGNUM 24 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Предлагается дополнительно защитить трудовые права ветеранов боевых действий, в том числе признанных таковыми в результате участия в специальной военной операции на территориях б. УССР, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года, а также территориях Запорожской области и Херсонской области с 30 сентября 2022 года, при сокращении численности или штата работников.

Сейчас предусмотрены значительные меры социальной поддержки ветеранов боевых действий, такие как льготы по пенсионному обеспечению, медицинскому обслуживанию, обеспечению жильем и компенсации расходов на оплату жилья, преимущественному вступлению в кооперативы, получению земельных участков, профессиональному обучению и дополнительному образованию за счет работодателя.

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