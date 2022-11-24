Ставрополь, 24 ноября, 2022, 10:32 — ИА Регнум. На Ставрополье будет продлен эксперимент по курортному сбору. Как минимум до конца 2024 года отдыхающие на курортах Железноводск, Кисловодск, Ессентуки и Пятигорск будут обязаны платить за каждый день нахождения на территории этих городов по 50 рублей. Исключение составляют льготники и дети до 18 лет. Для жителей Ставропольского края курортный сбор отменили с 1 января 2022 года.

Никита Устинов ИА REGNUM Скульптура орла — символ Кавминвод

Закон о продлении курортного сбора одобрили депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях. Его ждет ещё рассмотрение в Совете Федерации. В первоначальном варианте предлагалось продлить эксперимент по взиманию курортного сбора до 2027 года.

Напомним, Ставропольский край наряду с Крымом, Алтайским, Краснодарским и Ставропольским краем стал участником эксперимента по введению курортного сбора в 2018 году. За это время курорты Ставрополья собрали более 1,1 млрд рублей, которые пошли на развитие инфраструктуры этих городов.