Politico: представители стран ЕС не договорились о предельных ценах на нефть из России

Брюссель, , 10:43 — REGNUM Послы стран Евросоюза не смогли договориться о потолке цен на российскую нефть, хотя заседали «с утра до поздней ночи». Об этом пишет 24 ноября газета Politico, ссылаясь на неназванных дипломатов и официальных лиц в ЕС.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Большинство стран ЕС, отмечает издание, согласны с установлением предельной цены на нефть на уровне $65-70 за баррель. Однако Польша выступает за отметку в $30 за баррель.

Из-за позиции Польши принятие решения о потолке цен и очередном пакете санкций против России затягивается.

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