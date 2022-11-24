Москва, 24 ноября, 2022, 10:24 — ИА Регнум. Более 80 тыс. жителей новых регионов России получили российские паспорта, сообщили 24 ноября в МВД России.

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Начальник главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова в ходе брифинга рассказала, что более 80 тыс. жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей получили паспорт гражданина РФ.

«После вхождения уже указанных четырех субъектов в состав Российской Федерации в соответствии с законодательством паспорта гражданина РФ получили более 80 тыс. человек», — приводит слова Казаковой ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, у жителей Херсона, не успевших получить российский паспорт, возникли трудности с получением жилищного сертификата.